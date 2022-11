مدير مطار غات: شركة الخطوط الجوية الليبية بدأت تسيير رحلاتها من المطار منذ بداية نوفمبر الجاري

ليبيا – قال مدير مطار غات الدولي بوكر حسين إن شركة الخطوط الجوية الليبية بدأت تسيير رحلاتها من المطار منذ بداية شهر نوفمبر الجاري بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

حسين أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن بقية شركات النقل الجوي رفضت بعد فحصها للمطار بتسيير رحلاتها منه إلى حين استكمال بعض النواقص من بينها الإنارة وتعديلات في صالة الانتظار.

وتابع “أحلنا تقرير شركات النقل إلى مصلحة المطارات ووزارة المواصلات منذ بداية نوفمبر، ولم نتلقى أي رد منهما حتى الآن”،

