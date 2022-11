عون يبحث مع السفير الفرنسي سبل تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة بهذا الشأن

ليبيا – التقى وزير النفط والغاز محمد عون اليوم السبت سفير فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج”، والوفد المرافق له.

تطرق الوزير خلال اللقاء إلى تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة فى هذا الشأن وأكد على أهمية الشركات العالمية ذات الخبرة؛ للمساهمة فى تطوير و استكشاف المناطق التي لم تستكشف بعد، البرية و البحرية منها، وعلى امكانية الاستفادة من خبرة و قدرة المعهد الفرنسي للبترول للمساهمة فى تطوير الكوادر الليبية وتبادل الخبرة و الخبرات فى مجال قطاع النفط والغاز.

بدوره قدم السفير الفرنسي رؤيته لآفاق التعاون والمساهمة فى تطوير قطاع النفط الليبي وأشار إلى أن تاريخ مساهمة الشركات الفرنسية في قطاع النفط الليبي يزيد عن النصف قرن واقترح إنشاء لجنة مشتركة بين المعهد الفرنسي للبترول وقطاع النفط الليبي واستعداد الشركات و الخبرات الفرنسية لتقديم المساعدة الفنية.

وأكد السفير على أهمية أمن واستقرار ليبيا وإن بلاده تدعم إستقرارها لأن أمنها يهم جنوب و شمال المتوسط وفي نهاية اللقاء الذي اتسم بتقارب وجهات النظر أكد السفير على ضرورة تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين.

