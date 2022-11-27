سيناريو “مُفتَعَل” للتأكد من جاهزية رجال الإطفاء في حقلي النافورة وأجخرة

الوطن|رصد

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط تنفيذها، السبت، بالتنسيق مع شركة السرير حقل اجخرة، سيناريو حريق مفترض في خزان الإنتاج في حقل اجخرة، الذي يبعد حوالي 2 كيلومتر عن حقل النافورة.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن سيناريو الحريق جرى إعداده دون علم أفراد الوحدة والإطفاء؛ لتقييم مدى جاهزيتهم للاستجابة للحالات الطارئة.

وأضافت أنه تم إطلاق دوي صافرة الإنذار الخاصة بشركة السرير، وأعقبها بلاغ عن حدوث حريق بخزان الإنتاج بشركة السرير وعن حاجتهم للمساعدة من وحدة الإطفاء بحقل النافورة، وجرى على الفور إرسال شاحنتي إطفاء وانقاذ مجهزة، على متن كل شاحنة 4 إطفائيين، بالإضافة إلي سيارتي نقل مزدوجة في كل سيارة 4 إطفائيين للدعم والمساعدة.

وأكدت استمرار السيناريو التدريبي مدة ساعتين ونصف، تم خلالها استعمال السائل الرغوي الذي تم توفيره من قبل شركة السرير، وتم التدرب على أغلب السيناريوهات المحتمل حدوثها في هذا النوع من الحرائق، وفي نهاية السيناريو تمت مناقشة الإيجابيات والسلبيات وتسجيل الملاحظات التي وقعت خلال التدريب وكيفية التعامل معها.