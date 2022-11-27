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الديباني للمعترضين على النائب العام: يبدو أنه جعلكم تشعرون بالقلق

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال الباحث القانوني والمهتم بالشأن السياسي عبدالله الديباني عن المعترضين على النائب العامباين أن النائب العام جعلهم يشعرون بالقلق فلم يجدوا إلا الادعاء بعدم شرعيته“.

وأضاف الديباني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “العبوا غيرها، الحبل على الجرار  فاسد .. فاسد .. مختلس .. مختلس“.

وفي وقت سابق، كان مجلس الدولة برئاسة خالد المشري قد أكد صحة الإجراءات التي اختتمت باختيار المستشار الصديق الصور كنائب عام، ردًا على التشكيكات الحاصلة بخصوص الموضوع ذاته.

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#النائب العام الفساد عبدالله الديباني ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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