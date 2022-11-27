مع دخول المنخفض الجوي.. تعليق الدراسة في عدة مناطق واستمرارها في مناطق أخرى

الوطن|رصد

مع تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من آثار سلبية قد ترافق الهطولات المطرية في جميع أنحاء ليبيا خلال اليومين القادمين، قرّرت عدة بلديات ومراقبات تعليق الدراسة ليوم غد الأحد بصورة كلية.

وأعلنت بلديات كل من حي الأندلس وعين زارة وأبو سليم تعليق الدراسة الأحد بشكل كامل، فيما استثنت مراقب التربية والتعليم جنزور من قرار تعليق الدوام، طلبة (الدور الثاني) وإدارات المدارس.

وعلّقت بلدية سوق الجمعة دوام المدارس الواقعة في نطاقها، شريطة أن تكون محاطةً بتجمعات مياه الأمطار، بينما يبقى الدوام طبيعياً للمدارس التي لا تعاني من تجمعات لمياه الأمطار.

من جهتها أقرّت مراقبات التعليم في بلديات طرابلس المركز وسوق الجمعة وتاجوراء، استمرارية الدراسة ليوم غد الأحد بصورة اعتيادية.

وتوقّعت وزارة الموارد المائية، أن تفوق الأمطار 50 مليمترا بداية من مساء السبت، محذرةً من تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان الأودية ما قد يتسبب في انغلاق الطرقات.