معزب: المشاورات بشأن موعد الانتخابات لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” محمد معزب “، إن المشاوارات بين “الدولة والبرلمان” بشأن المناصب السيادية والحكومة الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف معزب في تصريحات صحفية، أن المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان واللقاءات الرئاسية..

وكشف معزب عن قبول لجنة “المجلس الاستشاري” عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب السيادية، موضحا أن “الاستشاري للدولة” ينظر طلبات الترشح في مطلع ديسمبر.

مشيرا إلى أن المشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد الانتخابات الجديدة لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن..