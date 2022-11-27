الصول: الاستشاري لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات للبرلمان

قال عضو مجلس النواب ” علي الصول “، إن طلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرا للمجلس التشريعي الذي يحيل بدوره 7 أسماء لكل منصب سيادي على أن يختار “الاستشاري” ثلاثة منهم ويردهم للبرلمان يختار من بينهم وفقا لاتفاق “بوزنيقة“.

وأوضح الصول في تصريحات صحفية أن ، خلط الأوراق يعقد المشهد ويطيل أمد الأزمة، وأن التوافق على حكومة واحدة وقاعدة دستورية والمناصب السيادية بات ضرروة من أجل الانتقال من المرحلة الحالية..

وشدد الصول على أن المجلس الاستشاري لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقا لاتفاق بوزنيقة..