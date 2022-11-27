تشاد: القضية الليبية قضية أفريقية بالدرجة الأولى

قال وزير الخارجية التشادي محمد الصالح نظيف، السبت، إن “نجامينا تدرك أنه لن يكون هناك سلام أو أمن طالما أن ليبيا لا تشهد استقرارًا سياسيا، فيما رحب وفد من الحكومة المنتهية باتفاق الدوحة للسلام في تشاد، وتوافق الطرفان على مناشدة المجتمع الدولي لدعم تطبيق بنود الاتفاق.

وفي ختام قمة للاتحاد الأفريقي في عاصمة النيجر نيامي، وأشار محمد نظيف إلى أن القضية الليبية قضية أفريقية بالدرجة الأولى، داعيا إلى إيجاد حلول لها في إطار الاتحاد الأفريقي ومن خلال الحوار، وألح على تعزيز العلاقات في جميع المجالات لا سيما في المجال الأمني؛ لأن “أمن بلدينا مرتبط ارتباطا وثيقا بمنطقة حدودية حساسة للغاية والتي هي هدف لأنشطة غير مشروعة للإرهاب واللصوصية”، معتبرا جنوب ليبيا “مليء عديد المشاكل وهو مصدر قلق حقيقي لمنطقة الساحل”، حسب قوله.