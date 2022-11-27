الجرندي: نؤكد ضرورة تضافر الجهود الإفريقية والأوروبية من أجل إحلال الأمن والسلم في منطقة الساحل الإفريقي

استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي، إيمانويلا ديل ري التي تؤدي زيارة إلى بلادنا بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي يوميْ 22 و23 نوفمبر 2022.

وفي مستهلّ اللقاء، أكّد الجرندي على ضرورة تضافر الجهود الإفريقية والأوروبية من أجل إحلال الأمن والسلم في منطقة الساحل الإفريقي، والعمل على إيجاد حلول شاملة لظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها العميقة، وخاصّة منها الفقر والتهميش وانعدام الأمن الغذائي، مشددا على أنّ أمن الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بإحلال السلم والأمن بمنطقة الساحل الإفريقي.

كما تطرّق الجرندي إلى مسألة الهجرة غير النظامية من دول الساحل الإفريقي إلى أوروبا وانعكاساتها على دول العبور ومن بينها تونس، مؤكّدا على الضرورة الملحة لاعتماد الجانب الأوروبي ومختلف المنظمات الانسانية المتدخلة لمقاربة متجدّدة تتجاوزُ البعد الأمني والتوطيني في دول العبور وِتنبني على مبادئ التضامن والتنمية المتكافئة بين الدول المعنية وهو التصوّر الذي قدّمه سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.

ومن جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي عن شكرها للسلطات التونسية على التسهيلات التي قدمتها لضمان نجاح أشغال هذا المؤتمر، مستعرضة أهم مخرجاته وجملة المحاور التي تم التباحث بشأنها ومؤكّدة على مواصلة التشاور مع تونس للتقدّم في مسألة إيجاد تصوّر تشاركي حول موضوع الهجرة غير النظامية.

كما أكدت ديل ري على الدور المحوري الذي تضطلع به تونس في تعزيز دعائم الاستقرار في الساحل الإفريقي، اعتبارا لما تحظى به من رصيد ثقة هام لدى مختلف دول المنطقة ولقدرتها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 على المساهمة في الجهود الإقليمية الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وتم الاتفاق على مواصلة التشاور حول مختلف المبادرات الرامية إلى معالجة هذه الإشكاليات.