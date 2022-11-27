بن شرادة: تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا قد يسهمان في انفراج المشهد الليبي

يرى عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة أن «التقارب وتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا قد يسهمان بالفعل في انفراج المشهد الليبي وبدرجة كبيرة».

ولفت بن شرادة في تصريحات صحفية، إلى أن هذا التفاهم بين القاهرة وأنقرة، يمكن أن يؤدي إلى إحياء عودة الحوار الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ربما بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والبعثة الأممية..

كما أشار إلى أن «القاهرة سبق وبذلت جهوداً لتوحيد العسكريين، والجميع يعرف أن القوى المسلحة هي الأكثر تأثيراً بالمشهد، لذا على أقل تقدير نتوقع أن يعزز تفاهم القاهرة وأنقرة من وضعية وقف إطلاق النار في البلاد التي يصفها الجميع حالياً بالهشة».

وأعرب بن شرادة عن قناعته أنه حال نجاح تحقق التقارب المطلوب بين البلدين «سوف يتوسع لمناقشة أبرز الملفات الخلافية الثنائية بين البلدين بالساحة الليبية، وفي مقدمتها وجود القوات الأجنبية فوق الأراضي الليبية، وكذاك الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مؤخراً مع حكومة الدبيبة».

إلا أنه استدرك: «بالطبع لا يمكن تصور قيام تركيا بإخراج قواتها من ليبيا بأي مرحلة تمهيدية بالحوار التفاوضي، فيما بينها وبين القاهرة.».