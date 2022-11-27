البرلمان العربي يُشدد على ضرورة حل الأزمة الليبية عبر المسار السياسي

أخبار ليبيا 24

شدد البرلمان العربي على ضرورة السعي الحثيث، لحل الأزمات والقضايا العربية بما فيها الأزمة الليبية من خلال مسارات الحل السياسي، كما شدد على ضرورة وضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان خلال الفترة المقبلة، وفق بيان البرلمان.

وتابع البرلمان في جلسته الثانية، التي عقدها السبت، برئاسة رئيسه عادل العسومي، مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن، وسوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال، وناقش في هذا الصدد مشاريع القرارات والقوانين، التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتها، التي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

كما شهدت الجلسات عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية الخاصة بسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واطلعت اللجنة على عدد من الموضوعات منها مسودة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.