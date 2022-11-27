الأزمة الليبية تتصدر مباحثات وزيرا الخارجية التونسي والفرنسية

دعا وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إلى ضرورة “مساعدة الأشقاء في ليبيا” على البناء على القواسم المشتركة التي تجمعهم للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

وجاء ذلك في تصريحات للجرندي خلال لقائه مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لمناسبة أشغال القمة 18 للفرانكفونية التي اختتمت أشغالها قبل أيام بجزيرة جربة التونسية، وفق بيان صادر، أمس الجمعة، عن وزارة الخارجية التونسية.

ولدى تطرقهما إلى الأزمة الليبية خلال المحادثات، أكد الجرندي “ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لعديد الأزمات بما في ذلك الأزمة الليبية”.

وشدد على ضرورة “الدفع نحو التسوية ومساعدة الأشقاء في ليبيا على البناء على القواسم المشتركة التي تجمعهم من أجل التوصل إلى حل يعيد لليبيا استقرارها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة”.