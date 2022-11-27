أمطار غزيرة على أغلب مناطق الشمال

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن منخفضا جويا يؤثر على أغلب مناطق شمال البلاد بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية، مع رياح نشطة إلى قوية خاصة على (مناطق الشمال الغربي)، محذرا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

وبحسب المركز تكون الأمطار في مناطق راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة جيدة إلى غزيرة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق و جريان الأودية المحلية.

والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة هذا اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-19)مْ.

وفي مناطق الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون أمطار جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية أحيانا وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة (من بنغازي إلى درنة والدواخل) مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19- 21)مْ، ولا تتجاوز ( 12 )مْ على المرتفعات الجبلية.

في حين تكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة قليلة السحب تتكاثر احيانا مناطق الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم مثيرة للأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 20)مْ.

بينما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 24)مْ.