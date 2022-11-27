بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء منخفض جوى يوثر على اغلب مناطق شمال ليبيا بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية

مع رياح نشطة إلى قوية خاصة على( مناطق الشمال الغربي) عليه يرجى اخذ الحيطة والحذر .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق و جريان الأودية المحلية علية يرجى اخذ الحيطة والحذر و.

الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12-19)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية احيانا وتكون جيدة الى غزيرة على المنطقة (من بنغازي إلى درنة والدواخل ) مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة علية يرجى اخذ الحيطة والحذر .

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 21)مْ، ولاتتجاوز ( 12 )مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مناطق الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:49).