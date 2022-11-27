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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء منخفض جوى يوثر على اغلب مناطق شمال ليبيا بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية
مع رياح نشطة إلى قوية خاصة على( مناطق الشمال الغربي) عليه يرجى اخذ الحيطة والحذر .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق و جريان الأودية المحلية علية يرجى اخذ الحيطة والحذر و.
الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة هذا اليوم.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12-19)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: سقوط أمطار جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية احيانا وتكون جيدة الى غزيرة على المنطقة (من بنغازي إلى درنة والدواخل ) مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة علية يرجى اخذ الحيطة والحذر .
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 21)مْ، ولاتتجاوز ( 12 )مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مناطق الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم مثيرة للأتربة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:49).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية 2022 الأحد الموافق التنبوات الحرارة الصغرى سقوط_أمطار الحرارة الصغرى العظمی (م(اليوم (م(اليوم 19 سقو سقو أمطار سقو 15 15 15 سقو الزنتان سقوط سقوط غائم نشطة 18 سقو غائم 12 12 13 08 القربات 10 18 16 سقو أمطار احتمال غائم جزئیا البيضاء رياح 19 09 نشطة نشطة نشطة غائم جزئیا 18 السماء غدامس آوباری 10 11 سبها قلبلة نشطة صافية قليلة 1 08 22 22 12 21 11 الكفرة‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الثلاثة الأيام الأحوال الجوية المتوقعة بداية اليوم الأحد بخلايا رعدية شمال ليبيا بسقوط غزيرة (الغربي) عليه يرجى اخذ الحيطة والحذر. اغلب الطرقو المنخفضة :ملخص منخفض نشطة قوية غزيرة جيدة اليوم .والحذرو. السرعة السماء: وتكون غزيرة المنطقة من) بنغازي يرجى الحيطة غربية نشطة الحرارة القصوى المناطق تصحبها خلانا المحلية وتجمع الأماكن للأتربة والغبار ولاتتجاوز على سقوط أمطار جریان والدواخل جنوبية تتراوح احيانا مناطق الحمادة والجفرة احتمال أمطار معتدلة اليوم مثيرة للأتربة بعض المناطق. :القصوى تتراوح مابين 18) 02م. :السماء قليلة الساعة (07:49) غروب الشمس الشمس السماء: قليلة السحب تتكاثر الرياح جنوبية معتدلة .السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين -21) 42م‏'‏

 

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