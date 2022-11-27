السفير الفرنسي يبحث مع مجلس الدولة التطورات في ملف القاعدة الدستورية

أخبار ليبيا 24

بحث السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، مع النائب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس ناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس المستجدات السياسية في ليبيا.

كما بحث الطرفان آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية وما تم إنجازه والتصويت عليه من قبل المجلس الأعلى للدولة.

وأبدى السفير الفرنسي دعم بلاده لجهود التسوية السياسية للوصول لتوافقات مطلوبة لإنجاز القاعدة الدستوري والقوانين الانتخابية للمضي قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي.