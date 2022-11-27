البيوضي: الدبيبة أهدر أموالًا طائلة لصيانة ملعب بدلًا من توفير الكتاب المدرسي

قال المتشرح الرئاسي سليمان البيوضي إن الأموال الطائلة المدفوعة لصيانة ملعب “11 يونيو”، في طرابلس كان بالإمكان توجيهها لتوفير الكتاب المدرسي أو لتنفيذ منشآت أخرى تمثل إضافة للبنية التحتية التعليمية أو الرياضية أو الثقافية أو غيرها، بدلاً عن بيع الوهم واستمرار النهب.

وأوضح البيوضي في منشور على “فيسبوك”، أن الدبيبة تعهد في وقت سابق أنه سيتم افتتاح ملعب “11 يونيو” – ملعب طرابلس، في غضون شهر أو شهرين.

وبين أن ما سيدفعه منتهي الولاية عبد الحميد الدبيبة لصيانة ملعب”11 يونيو” في طرابلس الذي تجاوز عمره 50 عاماً يساوي ما أنفقته حكومة المملكة السعودية لإنشاء 35 مدرسة من ثمان فصول، تم إنجازها في 50 يوماً فقط.