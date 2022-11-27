البيوضي: ما سيدفعه الدبيبة لصيانة ملعب بطرابلس يساوي ما أنفقته السعودية لإنشاء 35 مدرسة

قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي إن ما سيدفعه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لصيانة ملعب 11 يونيو في طرابلس يساوي تماما ما أنفقته حكومة المملكة السعودية لإنشاء 35 مدرسة من ثمان فصول وتم إنجازها في 50 يوم فقط.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “أما الدبيبة ففي أغسطس 2021 وعد بأنه خلال شهر أو شهرين سيعيد افتتاح ملعب 11 يونيو ( ملعب طرابلس)، وبعد عام ونصف لم يحدث شيء، لذا فإن افتتاح الملعب فقد قيمته كحدث ولا يمكن اعتباره إنجاز مهما حاولت الآلة الإعلامية للدبيبة ببساطة لأن الأموال الطائلة المدفوعة لصيانة مبنى رياضي عمره 50 عام كان بالإمكان توجيهها لتوفير الكتاب المدرسي لأبنائنا، أو لتنفيذ منشآت أخرى تمثل إضافة للبنية التحتية التعليمية أو الرياضية أو الثقافية أو غيرها، بديلا عن بيع للوهم و استمرار النهب”.