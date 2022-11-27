أمن طرابلس تحذر المواطنين من مستنفعات المياه في هذه المناطق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 November, 2022

حذر مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس المواطنين من وجود مستنقعات من مياه الأمطار ودعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه من أضرار لسياراتهم في عدد من المناطق مثل سوق الجمعة، عين زارة، حي الأندلس، بلدية طرابلس المركز.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن المناطق التي تحوي تجمعات للمياه هي بلدية سوق الجمعة:- طريق السبعة أمام الأمن الخارجي، الإشارة الضوئية اولاد الحاج، طريق 20 رمضان أمام مصرف الجمهورية الإشارة الضوئية المحلات باتجاه السبعة.

بلدية ابوسليم:- أمام مستشفى الخضراء، أمام سوق ابوسليم، تحت الجسر الحديدي، أمام الحديقة.

بلدية عين زارة جزيرة عودة الحياة، بالقرب من جامع بلعيد، الإشارة الضوئية الطبي، طريق جامعة ناصر طريق السدرة، لمرادي، طريق المشتل.

بلدية طرابلس المركز، شارع امحمد لمقريف، الطرق المؤدية لميدان الشهداء، طريق الشط جزيرة الغزالة، جزيرة المنوعات.

بلدية حي الاندلس الإشارة الضوئية التراخيص، الإشارة الضوئية التضامن، طريق الجبس، جزيرة حي الاندلس، طريق السريع.

وأشارت الشركة إلى أنه تم التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي لشفط المياه بالتعاون مع دوريات مكتب شؤون المرور.