خلال لقائه مسؤولة فرنسية.. الجرندي يدعو إلى بناء قواسم مشتركة لتسوية الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

دعا وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إلى ضرورة مساعدة الأشقاء في ليبيا على البناء على القواسم المشتركة التي تجمعهم للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

وجاء تصريح الجرندي خلال لقائه مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، على هامش القمة 18 للفرانكفونية التي اختتمت أعمالها قبل أيام بجزيرة جربة التونسية.

وبحسب بيان صادر، الجمعة، عن وزارة الخارجية التونسية، أكد الجرندي على ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لعديد الأزمات بما في ذلك الأزمة الليبية.

كما شدد الجرندي على ضرورة الدفع نحو التسوية ومساعدة الأشقاء في ليبيا على البناء على القواسم المشتركة التي تجمعهم من أجل التوصل إلى حل يعيد لليبيا استقرارها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.

ورأى الجرندي أن الصراع يؤثر على الأمن والسلم، لا سيما في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتضاعف حالات الهشاشة وتنامي الهجرة غير النظامية.