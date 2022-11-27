الارصاد تحذر من امطار رعدية غزيرة ورياح قوية اليوم الأحـد بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 27/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تأثرها بمنخفض جوي على اغلب مناطق شمال ليبيا بسقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة هذا اليوم تسبب فى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر مع رياح نشطة الى قوية هذا اليوم على مناطق (الشمال الغربى ).

ووفقا للتقرير يتحرك المنخفض تدريجيا بداية يوم الغد ويقل تاثيره وتبقى فاعلية الامطار من حين لاخر بنسبة اقل من هذا اليوم.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون حالة البحر مضطرب الى شديد الاضطراب على الساحل الغربي وارتفاع الموج يصل إلى (5.00) امتار.

والله اعـــــــــــــــلم.