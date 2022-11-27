البركي: لن يتحقق الأمن إلا بسيطرة الجيش على كامل التراب الليبي

أكد المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة الثني، عبد الرحيم البركي أن كل ما نحتاج إلى تحقيقه في بلدنا يتوقف على الأمن، الذي يتحقق بسيطرة الجيش على كامل التراب الليبي.

وقال البركي، في تغريدة له، على “تويتر”: نحتاج للانتخابات، والمصالحة، وعودة المهجرين والنازحين، وخروج المرتزقة، والقضاء على الفساد، وتوحيد المؤسسات واحترام القضاء، وخروج المعتقلين السياسيين، ومنع التدخل الخارجي، واحترام السيادة الوطنية.

وأضاف؛كل هذا يكمن في الأمن والأمن يتحقق بسيطرة الجيش على كامل التراب الليبي.