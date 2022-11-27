الدبيبة: نستهدف رفع المستوى التعليمي في جميع المؤسسات العسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 November, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، عزم الوزارة توفير الإمكانيات اللّازمة للرفع من المستوى التعليمي في جميع المؤسسات العسكرية، بما يتماشى مع التطور التقني، وتوفير احتياجات الطلبة الدارسين في المجال العسكري على جميع الأصعدة.

وشدد الدبيبة خلال زيارة ميدانية لكلية الدفاع الجوي بمدينة مصراتة على تطلع الحكومة لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات العسكرية أسوة بطلبة الجامعات.

وأشار الدبيبة إلى دور الطلبة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وقدم التحية للطلبة العسكريين المتدربين البالغ عددهم 300 طالب من جميع أنحاء ليبيا.