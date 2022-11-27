الرؤيـة رديئة والبحر مضطرب.. الأرصاد تحذر الصيادين

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و40 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 5 أمتار على ساحل زوارة وطرابلس، وجنوبية غربية نشطة اليوم على الساحل الممتد من راس لا نوف إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة رديئة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج وسقوط الأمطار.

• فرصة هطول أمطار جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 إلى 4 أمتار، وتصل اليوم إلى 5 أمتار على ساحل زوارة وطرابلس.

• الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية على أغلب الساحل بينما تكون اليوم جنوبية غربية على سرت تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة، وتصل بين 30 و40 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و23 درجة مئوية.