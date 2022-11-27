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قشوط: المطر رسالة لفضح الدبيبة الذي اجتهدت ماكينات اللافي الإعلامية بتلميعه

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عبر المحلل السياسي “محمد قشوط”، عن استيائه من غرق الشوارع في مدينة طرابلس جراء هطول مياه الأمطار.

وقال قشوط في منشور على فيسبوك، أن المطر رسالة لتفضح الفاسدين أمام أعين الناس ورؤوس الأشهاد، في الإشارة إلى حكومة الدبيبة الفاسدة التي إجتهدت ماكينات “وليد اللافي” باقناع الناس أن منتهي الولاية أعاد لها الحياة.

وبين قشوط أن معظم الشوارع شهدت غرقاً ، حيث وصلت مياه الأمطار للمنازل، فيما أقفلت الطرق وحاصرت الطلبة داخل سكنهم الداخلي في جزيرة الفرناج بعين زارة .

 

 

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#محمد قشوط طرابلس ليبيا هطول الأمطار

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الوطن الليبية

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