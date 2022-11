ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد البنداق إن أي اتفاقيات توقعها حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا يمكن تفعيلها لعدم شرعيتها.

البنداق وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن أسباب الصراع على المنطقة التي توقع بشأنها الاتفاقيات وهي المنطقة الممتدة من غرب مدينة درنة بمسافة 10 كيلومترات إلى حدود بلدية طبرق بنحو 50 كم، وهي تسمى “أم الرزم” الغنية بالغاز والنفط، وهي المنطقة التي تضم “جزيرة جوكا” وبها خليج البمبة الذي خرجت منه القوات الإنجليزية بعد الحرب العالمية الثانية.

وبين أن الصراع بشأن هذه المناطق لعدة أسباب، أهمها الغاز والنفط، وكذلك استغلال الموقع الجغرافي الهام.

ولفت البنداق إلى أن سكان المنطقة يعانون من الإهمال والتهميش منذ سنوات، ولم يحصلوا على أبسط حقوقهم من مياه شرب أو إنارة أو خدمات من أي الحكومات، الأمر الذي يدفعهم للتوأمة مع أي مدينة يمكن أن توفر لهم الخدمات الأساسية.

وبحسب البنداق، يبلغ عدد سكان المنطقة نحو 60 ألفًا أبرزهم قبيلة العبيات هناك، وهم يساندون شرعية البرلمان ويدعمون القوات المسلحة، لكنهم يعانون من الإهمال من كافة الحكومات.

البنداق حذر من استمرار الإهمال للمنطقة وتجاهل مطالب سكانها، نظرًا لما يمكن أن يترتب على الوضع الحالي من مد اليد لأي مدينة أو دولة أخرى توفر لهم الاحتياجات الأساسية للحياة.

Shares

The post البنداق يحذر من استمرار إهمال منطقة أم الرزم الغنية بالنفط وتجاهل مطالب سكانها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية