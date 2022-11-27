مركز تنمية الصادرات ونظيره التونسيي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة البينية

طرابلس 28 نوفمبر 2022 م ( وال ) – وقع مركز تنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات التونسي، بدار المصدر بتونس مذكرة تفاهم تتعلق بتحديد برنامج خطة عمل مشتركة لسنة 2023.

وحسب مركز تنمية الصادرات عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك تولى كل من مدير عام مركز تنمية الصادرات ” محمد الذئب” والمدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسي “مراد بن حسين ” التوقيع على البرنامج التنفيذي الذي يهدف إلى تنمية علاقات التجارة البينيّة والمبادلات التجارية بين البلدين .

وأعرب الجانبان، عن استعدادهما لمزيد دفع التعاون الثنائي بين المؤسستين لدعم تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.( وال )

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