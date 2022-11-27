الأرصاد: أمطار رعدية.. منخفض جوي يؤثر على اغلب مناطق شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث منخفض جوي يؤثر على اغلب مناطق شمال ليبيا بسقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة هذا اليوم.

وأوضح المركز في بيان أن هذه الأمطار تسبب فى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية عليه.

وناشد المركز المواطنين بتوخي الحيطة والحذر مع رياح نشطة الى قوية هذا اليوم على مناطق (الشمال الغربى ) .

وذكر المركز أن المنخفض سيتحرك تدريجيا بداية يوم الغد ويقل تاثيره وتبقى فاعلية الامطار من حين لاخر بنسبة اقل من هذا اليوم.

وأشار المركز إلى أن حالة البحر مضطرب الى شديد الاضطراب على الساحل الغربي وارتفاع الموج يصل إلى (5.00) امتار.