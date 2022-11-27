بالصور.. أمطار غزيرة في طرابلس تغلق عددا من الطرق

هطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس صباح، اليوم الأحد، وحددت هيئة السلامة الوطنية 10 شوارع وأماكن أغلقتها تجمعات الأمطار.

وتداول ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي ليبية لقطات مصورة لمشاهد تجمعات الأمطار.

وأوضحت هيئة السلامة الوطنية أن الطرق المغلقة بسبب تجمع مياه الأمطار هي:

* طريق السريع جزيرة الغيران المدخل الغربي

* طريق السريع مدخل حي دمشق

* طريق السريع كوبري 11 يونيو

* طريق السريع قبل كوبري الاتش

* البيفي المدخل الشرقي

* طريق الجلاء مقابل مصيف الليدو

* بعض الأماكن بمنطقة عرادة

* بعض الأماكن بمنطقة عين زارة

* بعض الأماكن بمنطقة أبوسليم

* بعض الأماكن بمنطقة مشروع الهضبة

* الطريق الساحلي الماية

* كوبري سوق الثلاثاء باتجاه المنصورة بعد سقوط برج إنارة

وناشدت الهيئة «الجميع عدم الدخول لأماكن تجمعات المياه»، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في وقت سابق اليوم هطول أمطار جيدة إلى غزيرة، مصحوبة بخلايا رعدية نتيجة منخفض جوى يوثر على أغلب مناطق شمال ليبيا. وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركزي إلى هبوب رياح نشطة إلى قوية خاصة على (مناطق الشمال الغربي)، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.

تعليق الدراسة

من جهتها، أعلنت بلديات حي الأندلس وأبوسليم وعين زارة تعليق الدراسة، وترك وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، السبت، لمراقبات التعليم بالبلديات الحق في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل العمل في المدارس من عدمه؛ بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار على معظم أنحاء ليبيا.

وأكد المقريف في تصريح إلى منصة «حكومتنا» الحكومية، أن قرار تعطيل المدارس من عدمه بسبب الأحوال الجوية «سيكون حسب تقديرات مراقبات التعليم بالبلديات».

