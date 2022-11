ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب إن كل الاتفاقيات التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال لا شرعية لها.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” السبت، أضاف أن أي امتيازات تنازلت عنها الحكومة أو اتفاقيات وقعتها لم يقرها البرلمان تعد غير شرعية ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وطالب الدول التي توقع اتفاقيات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة باحترام سيادة ليبيا وعدم اتخاذ خطوات غير شرعية يرفضها البرلمان الذي سحب الثقة من الحكومة.

Shares

The post الميهوب: أي امتيازات تنازلت عنها الحكومة أو اتفاقيات وقعتها لم يقرها البرلمان تعد غير شرعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية