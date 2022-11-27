الصول: طلبات المناصب السيادية حصراً لمجلس النواب

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن التوافق على حكومة واحدة وقاعدة دستورية والمناصب السيادية بات ضرورة من أجل الانتقال من المرحلة الحالية.

وقال الصول في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن طلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرًا لمجلس النواب الذي يحيل بدوره 7 أسماء لكل منصب سيادي، على أن يختار مجلس الدولة ثلاثة منهم ويردهم للبرلمان يختار من بينهم وفقًا لاتفاق بوزنيقة.

ورأى الصول أنه لا يحق لمجلس الدولة تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات لمجلس النواب لم يحيلها الأخير له طبقًا لاتفاق بوزنيقة، لافتا إلى أن خلط الأوراق يعقد المشهد ويطيل أمد الأزمة.