برئاسة ليبيا.. مناقشة موازنة جامعة الدول العربية

انطلقت منذ قليل، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة، في دورته العادية برئاسة دولة ليييا.

ومن المقرر مناقشة اعتماد موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعام 2023.

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ويترأس الاجتماع مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت.

