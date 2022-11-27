الساعدي: الاعتداءات على النهر الصناعي كلّفت الجهاز ما يزيد عن المليون دينار

الوطن|رصد

قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إن جهاز النهر الصناعي تعرض خلال 2022 للعديد من الاعتداءات والانتهاكات والسرقات، والتي كلفت الجهاز أكثر من مليون دينار ليبي.

ولفت الساعدي في تصريحات صحفية إلى أن مسار الأوسط جهة غريان وبني وليد تعرض لأربعة اعتداءات من سرقة وتخريب واعتداءات طالت خط السرير سرت وتازربو بنغازي، موضحًا أنه تمت سرقة الأغطية الحديدية وغرف صمامات الهواء على امتداد المسار خط السرير سرت وتازربو بنغازي.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي سرقة الأسلاك الحديدية من أنابيب النهر الصناعي التي بلغ عددها 200 أنبوب، مشيرًا إلى أنه حدث اعتداء على مسار أجدابيا بنغازي كلفت الجهاز مبالغ طائلة لصيانته.

كما تابع الساعدي في تصريحاته “وجدنا توصيلات غير شرعية بلغت أكثر من 4000 وصلة تم إزالتها، مؤكدًا أن كل هذه الاعتداءات كان لها التأثير السلبي على الجهاز وإمدادات المياه للمدن والمناطق، منوهًا إلى أن الوضع في 2022 أفضل من 2021 وذلك بعد تكليف قوات أمنية لحماية الجهاز وخطوط النهر.