عقيلة صالح يلتقي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد

أخبار ليبيا 24

التقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بنائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، مرعي البرعصي.

وبحسب بيان المركز الإعلامي للمجلس، بحث اللقاء الذي عقد مكتب المستشار صالح في القبة عددا من الملفات الاقتصادية.

وعلى رأس الملفات بحث اللقاء أبرز مستجدات الأوضاع في مصرف ليبيا المركزي، حيث اطلع المستشار صالح على سير العمل في المصرف.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أصدر الإربعاء الماضي قرارا يقضي بتكليف مرعي البرعصي مؤقتا كنائب للمحافظ ورئيسا للجنة استقرار بنغازي ودرنة خلفا لـ علي الحبري.