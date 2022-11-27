النعاس: يحق للنائب العام الدفاع عن نفسه قانونيًا ضد من يطعن في تعيينه أو في سيرته

قالت القيادية في حزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إن تعيين وإقالة النائب العام هو من اختصاص السلطة التشريعية، أما بخصوص الطعن في التعيين أو غيره فهو حق يكفله القانون لكل المواطنين، ويكون الفصل فيه للقضاء بغض النظر عن الطاعن أو المطعون فيه.

النعاس أشارت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري، إلى أنه يحق للنائب العام الدفاع عن نفسه قانونيًا ضد من يطعن في تعيينه أو في سيرته.

واستبعدت أن الأمر يمثل ضغوطات عليه، وفي نفس الوقت لا يجوز لأعضاء السلطات القضائية الاعتراض على الطعن المقدم، مهما كان السبب، بل واجبهم حماية هذا الحق واحترامه وترسيخ قاعدة اللجوء للقانون واحترامه