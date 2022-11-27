صالح ونائب المحافظ الجديد للمركزي يبحثان الملفات الاقتصادية

العنوان-القبة

عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، لقاءا بنائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، مرعي البرعصي، وفق بيان المركز الإعلامي للمجلس.

وبحث اللقاء الذي عقد مكتب المستشار صالح في القبة عددا من الملفات الاقتصادية على رأسها أبرز مستجدات الأوضاع في مصرف ليبيا المركزي، حيث اطلع المستشار صالح على سير العمل في المصرف.

والأربعاء الماضي أصدر نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، قرارا يقضي بتكليف مرعي البرعصي مؤقتا كنائب للمحافظ ورئيسا للجنة استقرار بنغازي ودرنة خلفا لـ علي الحبري.