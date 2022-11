ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن المشاوارات بين الاستشاري للدولة والبرلمان بشأن المناصب السيادية والحكومة الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف أن المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان واللقاءات الرئاسية.

وكشف معزب عن قبول لجنة المجلس الاستشاري عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب السيادية، موضحًا أن الاستشاري للدولة ينظر طلبات الترشح في مطلع ديسمبر، مشيرًا إلى أن المشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد الانتخابات الجديدة لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن.

Shares

The post معزب: المشاوارات بين مجلسي الدولة والنواب بشأن المناصب السيادية قد لا تحسم قبل نهاية العام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية