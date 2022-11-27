وذ إن نيجيريا: الحكم بالسجن لعامين بحق متورط في تهريب 3 فتيات إلى ليبيا

أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “وذ إن نيجيريا” النيجيرية الناطقة باللغة الإنجليزية إصدار حكم بالسجن لعامين على متورط في تهريب 3 فتيات إلى ليبيا.

و نقل التقرير عن الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر تأكيدها أن الحكم الصادر عن محكمة ولاية كانو العليا على “هايسنث أوتشيكو إنكويتشي” البالغ من العمر 53 عامًا أتى لمحاولته إدخال الفتيات الـ3 إلى الأراضي الليبية بشكل غير قانوني عبر النيجر.

وأضاف التقرير: إن الحكم لم يقتصر على السجن بل امتد لفرض غرامة قدرها 566 دولار تقريبًا.