أنقرة تواصل تعزيز وجودها العسكري في ليبيا

واصلت تركيا تعزيز وجودها العسكرى فى العاصمة الليبية طرابلس، بعدما رصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية مساء الجمعة خروج أكثر من 20 حاوية من «قاعدة الوطية» إلى الطريق الساحلي باتجاه العاصمة طرابلس تحت حراسة مشددة ، بعد ساعات فقط من رصد هبوط طائرتي شحن عسكريتين في القاعدة المذكورة.

وتحدث موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، المختص برصد الملاحة الجوية عما وصفه بـ«يوم حافل»، آخر للرحلات الجوية بين تركيا وليبيا، لافتا إلى أنه تتبع وصول طائرتين من طائرات سلاح الجوالتركي إلى «قاعدة الوطية» غرب طرابلس.

وبحسب الموقع، فإنه رصد على مدى اليومين الماضيين هبوط 4 طائرات شحن عسكرية تركية فى هذه القاعدة، التي تخضع اسميا لسيطرة «حكومة الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولم يصدر على الفور أى تعليق رسمي من «الجيش الوطنى» المتمركز فى شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر؛ لكن مصادر عسكرية فيه أكدت أن «قيادة الجيش تتابع من كثب استمرار تركيا فى تعزيز قواتها وتسليح الميليشيات المحسوبة على حكومة الدبيبة فى غرب البلاد».

من جهة أخرى، وفى واقعة غير مسبوقة، أطلقت مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة»، الرصاص أثناء مباراة نهائي كأس سوبر كرة السلة بالعاصمة طرابلس، بين «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» ما تسبب فى هلع بين الجمهور.

واستمر الانفلات الأمني فى مدينة الزاوية، بعد الإعلان عن مقتل أحد عناصر ميليشيات «بركان الغضب» رميًا بالرصاص من قبل مجهولين لاذوا بالفرار. وبهذا الحادث «يرتفع عدد حوادث الاغتيال فى المدينة إلى 19 خلال أقل من شهر»، وفقاً لمصادر أمنية.

إلى ذلك، اجتمع وفد من وزراء حكومة الدبيبة بقيادة عبد الله اللافي عضو «المجلس الرئاسي» مع محمد بازوم رئيس النيجر بالعاصمة نيامي، على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية.

وقال بيان للرئاسى إن «بازوم أكد فى الاجتماع الذى حضره حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، اهتمام بلاده باستقرار ليبيا». ودعا لعودة الأمانة العامة لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» (س ص) إلى العاصمة طرابلس.

كما أكد اللافى لدى لقائه مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي «أهمية العمل مع جميع الأطراف لإنجاح ملف المصالحة».

بموازاة ذلك، دشن عبد الله باتيلى رئيس بعثة الأمم المتحدة حملة لمدة 16 يوماً لإنهاء «العنف ضد المرأة». وأعرب فى بيان له، عن «شعوره بالقلق إزاء المنحى التصاعدي للعنف ضد النساء والفتيات بأشكاله المختلفة في ليبيا».