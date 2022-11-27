الأرصاد الجوية: خلة الفرجان تسجل أعلى كمية أمطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 November, 2022

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية كمية الأمطار المسجلة في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أعلى كميات أمطار جرى تسجيلها في خلة الفرجان “112.0” ثم “سيدي السائح 63.5” فيما سجلت أقل كمية أمطار “يفرن الأرصاد 1.0” وكذلك “سرت الأرصاد 2.0”.

وأكد المركز وجود منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق شمال ليبيا بسقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة هذا اليوم تسبب فى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر مع رياح نشطة الى قوية هذا اليوم على مناطق (الشمال الغربى ) .

ويتحرك المنخفض تدريجيا بداية يوم الغد ويقل تاثيره وتبقى فاعلية الامطار من حين لاخر بنسبة اقل من هذا اليوم.

وحالة البحر مضطرب الى شديد الاضطراب على الساحل الغربي وارتفاع الموج يصل إلى (5.00) امتار.