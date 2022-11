فنوش: الدبيبة والمنقوش متورطان في فتح قضية لوكربي من جديد

ليبيا – اتهم المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش ببيع ليبيا للأمريكان.

فنوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “الدبيبة وبنت المنقوش باعوا ليبيا للأمريكان من أجل السلطة بتورطهم في فتح قضية لوكربي من جديد”.

وأضاف: “إنهم مستعدون لفعل أي شيء للبقاء، إنهم أخطر تهديد عرفناه، وكل من يساندهم ما هو إلا خائن وعميل رخيص”.

