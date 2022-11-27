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المنفي يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة المستجدات السياسية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولاين هور يندل”، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، جاء ذلك خلال لقاء عقدهما اليوم، جددت خلاله سفيرة المملكة المتحدة دعم بلادها للمجلس الرئاسي الذي يعمل على إنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

من جانبه، أكد المنفي حرص المجلس على إجراء الانتخابات، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار.

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#المستجدات السياسية #محمد المنفي الانتخابات المملكة المتحدة ليبيا

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الوطن الليبية

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