تقارير: تركيا تُعزز وجودها العسكرى فى طرابلس

نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقرير قالت فيه إن تركيا واصلت تعزيز وجودها العسكرى فى العاصمة الليبية طرابلس، بعدما رصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية مساء الجمعة خروج أكثر من 20 حاوية من «قاعدة الوطية» إلى الطريق الساحلي باتجاه العاصمة طرابلس تحت حراسة مشددة، بعد ساعات فقط من رصد هبوط طائرتي شحن عسكريتين في القاعدة المذكورة.

وتحدث موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، المختص برصد الملاحة الجوية عما وصفه بـ«يوم حافل»، آخر للرحلات الجوية بين تركيا وليبيا، لافتا إلى أنه تتبع وصول طائرتين من طائرات سلاح الجو التركي إلى «قاعدة الوطية» غرب طرابلس.

وبحسب الموقع، فإنه رصد على مدى اليومين الماضيين هبوط 4 طائرات شحن عسكرية تركية فى هذه القاعدة، التي تخضع اسميا لسيطرة «حكومة الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولم يصدر على الفور أى تعليق رسمي من «الجيش الوطنى» المتمركز فى شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر؛ لكن مصادر عسكرية فيه أكدت أن «قيادة الجيش تتابع من كثب استمرار تركيا فى تعزيز قواتها وتسليح الميليشيات المحسوبة على حكومة الدبيبة فى غرب البلاد».

من جهة أخرى، وفى واقعة غير مسبوقة، أطلقت مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة»، الرصاص أثناء مباراة نهائي كأس سوبر كرة السلة بالعاصمة طرابلس، بين «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» ما تسبب فى هلع بين الجمهور.