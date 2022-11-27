ليبيا الان

المشري: تلقيتُ ببالغ الحزن وفاة العالم الجليل «غيث الفاخري»

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعى رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وفاة غيث الفاخري، نائب المفتي المعزول الصادق الغرياني، والذي توفي في تونس جراء أزمة صحية مفاجئة.

وقال المشري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة «عالم جليل من علماء ليبيا» و«أحد رموزها» هو «الشيخ العلامة الدكتور غيث الفاخري نائب مفتي الديار الليبية»”، بحسب وصفه.

وأضاف “نعزي أنفسنا وأهله والأمة الإسلامية كافة في مصاب فقده، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يغفر له، وأن يجعل علمه النافع شفيعا له وعملا صالحا يبقى من بعده”، وفقا لتعبيره.

الوسوم

الفاخري المشري ليبيا وفاة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك