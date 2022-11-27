المشري: تلقيتُ ببالغ الحزن وفاة العالم الجليل «غيث الفاخري»

نعى رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وفاة غيث الفاخري، نائب المفتي المعزول الصادق الغرياني، والذي توفي في تونس جراء أزمة صحية مفاجئة.

وقال المشري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة «عالم جليل من علماء ليبيا» و«أحد رموزها» هو «الشيخ العلامة الدكتور غيث الفاخري نائب مفتي الديار الليبية»”، بحسب وصفه.

وأضاف “نعزي أنفسنا وأهله والأمة الإسلامية كافة في مصاب فقده، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يغفر له، وأن يجعل علمه النافع شفيعا له وعملا صالحا يبقى من بعده”، وفقا لتعبيره.