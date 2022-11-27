عقيلة صالح يلتقي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد مرعي البرعصي

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمقر إقامته بمدينة القبة شرق البلاد، اليوم الأحد، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد المعين من المجلس مرعي البرعصي، وذلك بعد أربعة أيام من تكليفه بالمنصب.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله بحث عدد من الملفات الاقتصادية على رأسها أبرز مستجدات الأوضاع في مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن البرعصي أطلع صالح على سير العمل في المصرف.

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إقالة الحبري وتكليف مرعي البرعصي

وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في 23 نوفمبر الجاري، قرارا كلف بموجبه مرعي مفتاح البرعصي، بمهام محافظ ليبيا المركزي، خلفا لعلي الحبري الذي أعلنت إقالته من المنصب وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.

وحمل القرار الرقم «97» لسنة 2022، ونص في مادته الأولى على تكليف البرعصي، نائبًا لمحافظ المصرف المركزي، وبمهام المحافظ، وكذلك بمهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة.