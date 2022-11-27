الدبيبة وأونماخت يبحثان الملفات السياسية والاقتصادية في ليبيا

العنوان-طرابلس

ناقش رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء، عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

كما ناقش الدبيبة مع السفير الألماني ملفات أهمها دعم ملف الانتخابات دوليا، والدور الألماني بالخصوص، والتنسيق لعقد المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الرابع.

والتقى السفير الألماني في نوفمبر الجاري كلًا من نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وتركزت اللقاءات على مناقشة الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، وتوافق بين جميع الأطراف السياسية المعنية، والوصول إلى حل ليبي – ليبي لتقدم العملية السياسية وإجراء الانتخابات.