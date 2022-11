ليبيا – توقع المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن يكون القادم مرعبًا في حال لم يبادر الليبيون لفرض التغيير.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “إن المرموقين واللصوص والمتآمرين والخونة والعملاء جميعهم لن يتوقفوا عن أفعالهم ما دام الليبيون يرتضون هذا الوضع، فالقادم مرعب ما لم يبادر الجميع لفرض التغيير”.

Shares

The post البيوضي: المرموقون واللصوص والمتآمرون لن يتوقفوا عن أفعالهم ما دام الليبيون يرتضون هذا الوضع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية