أعضاء من مجلس النواب يشاركون في جلسة الانعقاد الثالث للبرلمان العربي

الوطن|رصد

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي حسن البرغوثي وعبدالسلام نصية وأبو صلاح شلبي وأحلام اللافي في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وناقشت الجلسة أبرز المستجدات فيما يخص بعض القضايا مثل الأمن المائي والغذائي العربي والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة، بالإضافة لمتابعة كافة القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي وأبرزها دراسة مشروع قانون حول مكافحة العنف ضد المرأة.

وبحثت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتها التي استمرت على مدى اليومين الماضيين؛ وذلك لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة.

كما تابعت الجلسة التي أقيمت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال.