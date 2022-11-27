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المنفي يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولاين هور يندل”، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب منشور للمجلس على صفحته الرسمية، أكد المنفي، خلال اللقاء حرص المجلس على إجراء الانتخابات، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار.

بدورها جددت سفيرة المملكة المتحدة، استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

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عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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