4 أعضاء بمجلس النواب يناقشون قضايا ليبيا والمنطقة في البرلمان العربي

شارك أعضاء مجلس النواب، الأعضاء في البرلمان العربي حسن البرغوثي وعبدالسلام نصية وأبو صلاح شلبي وأحلام اللافي في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وذكر مجلس النواب في بيان أن الجلسة التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، ناقشت أبرز المستجدات فيما يخص بعض القضايا مثل الأمن المائي والغذائي العربي والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة.

وتابعت الجلسة كافة القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي وأبرز تلك القضايا دراسة مشروع قانون حول مكافحة العنف ضد المرأة.

كما ناقشت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتها التي استمرت على مدى اليومين الماضيين وذلك لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة.

وتابع الجلسة أيضا مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال.