الصفروني: هناك من يتعاطف مع عصيدة والعياط وبقية الدواعش في محكمة مصراتة

شكك الناشط من مصراتة سمير الصفروني في مصداقية محاكمة عناصر داعش في محكمة مصراتة، وقال إن الأمر أشبه بحديث العاهرة عن الشرف، وفق تعبيره.

كتب قائلًا على فيسبوك: “عندما تتكلم العاهرة عن الشرف .. هذا ابسط تعبير على ما قاله المتهمين في جلسة اليوم عندما أذن لهم القاضي بالتحدث بناء على طلب المحامي الخاص بهم .. تفاجأت من الذين تحدثو ابرزهم المشيطي الملقب بعصيدة و فوزي العياط الموجود أمامكم في الصورة وغيرهم العديد بأنهم ابرياء من التهم المنسوبه اليهم وأن اعترافاتهم كانت تحث التعذيب”.

أضاف قائلًا: “اليوم ولأول مرة يقوم المتهمين بإحضار أوراق معهم مكتوبه للتبرير عن اسباب إيقافهم وكأن هناك من قام بتوزيع الأوراق عليهم .. أتمنى من الأجهزة الأمنية الذين كان لهم دور كبير في مواجهة هؤلاء المجرمين وقاموا بالقبض عليهم أن يقفوا وقفة جادة حيال ما يحدث من تزوير للحقائق و المماطلة في الحكم على هؤولاء المجرمين”.